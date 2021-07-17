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مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز

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اكتسح كايزر تشيفز بالثلاثة.. الأهلي بطلًا لأفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

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السبت، 17-07-2021 07:10 م

توج النادي الأهلي، ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على كايزر تشيفز، بثلاثية نظيفة على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.
ونجح النادي الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه.
حاول كايزر تشيفز التسجيل في أول دقيقتين، ولكن شتتها دفاع الأهلي، ثم سيطر النادي الأهلي على أحداث الشوط ورد علي معلول بهجمة مرتدة للاحمر، ولكن خرج بشكل ممتاز حارس الفريق.
وحصل باركر قائد فريق كايزر على الكارت الأصفر بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8، ثم حصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء في التحام مع أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي.
وتوغل علي معلول داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات، ولكن مررها بشكل مباشر ليصدها الحارس.
وفي نهاية الشوط الأول تلقى أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي البطاقة الحمراء بعد تدخل عنيف مع أكرم توفيق.
افتتح محمد شريف التسجيل للأهلي فى الدقيقة 52، من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق، وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من جملة مميزة.
وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .
 

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