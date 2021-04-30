الجمعة 30 أبريل 2021
توقيت مصر 20:06 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الغندور يُحمل هذا اللاعب نتيجة تعادل الزمالك ويطالب باستبعاده

جلسة تصوير لـ جوهرة داخل ساحة أشهر المساجد تثير ضجة(صور)

الأهلي في مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

إعلامية شهيرة: توقفت عن قراءة الفنجان بعدما رأيت فيه وفاة أختي

شاهد.. فيديو صادم لمواطن هندي توفيت زوجته بــ "كوفيد"

الإعلان عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

شاهد.. كارثة في إسرائيل تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى

نقل دلال عبدالعزيز للمستشفى بعد تدهور حالتها بسبب كورونا

اتهام "بوتين" بالضلوع في اجتياح "أجسام طائرة مجهولة" لمدمرة أمريكية

شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي بعد عملية التجميل في أول ظهور لها

ADS
 

الأهلي في مواجهة صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا
قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا
 
الجمعة، 30-04-2021 05:01 م المصريون
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم التي أجريت اليوم الجمعة، عن مواجهة ثأرية بين الأهلي المصري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

والتقى الأهلي فريق ماميلودي مرتين متتاليتين في آخر نسختين من دوري الأبطال، حيث نجح صندوانز في إطاحة الأهلي من الدور ربع النهائي في نسخة 2018-2019، ليعود الفريق المصري ويثأر بإقصاء ماميلودي من الدور نفسه في النسخة الماضية.

وجاءت نتيجة القرعة التي أدارها مدير المسابقات في "كاف" النيجيري سامسون أدامو بمساعدة الأسطورة العاجي عبدالله تراوري، كالتالي:
1- الأهلي (مصر) - ماميلودي صنداونز (جنوب إفريقيا)
2- مولودية الجزائر (الجزائر) - الوداد (المغرب)
3- شباب بلوزداد (الجزائر) - الترجي (تونس)
4- كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا) - سيمبا (تنزانيا)

وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 14 و15 مايو، فيما تقام مباريات الإياب في 21 و22 من الشهر نفسه.

وفي الدور نصف النهائي، يلتقي الفائز من المباراة (2) مع الفائز من المباراة (4)، فيما يلتقي الفائز من (1) مع المنتصر في (3)، على أن تقام مباراتا الذهاب في 18 و19 يونيو، ومباراتا الإياب في 25 و26 من الشهر نفسه، فيما تُلعب المباراة النهائية في 17 يوليو.
 

إقرأ ايضا

السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

الإعلان عن موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

Capture

الزمالك يتعثر ويتعادل مع "المقاولون " في الدوري

268018_0

مصطفى محمد في طريقه لمغادرة جالاتا سراي إلى هذا النادي

أخبار متعلقة

الأهلي وسيمبا التنزاني

الأهلي يتفوق على سيمبا التنزاني بهف محمد شريف

مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني

موعد مباراة الأهلي و سيمبا التنزاني الليلة والقنوات الناقلة

29049

الموت يفجع محمد مجدي أفشة

معلول

صدمة في الأهلي بعد ظهور أشعة علي معلول

20201004090636636

موسيماني يحدد اللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم مع الأهلي

احمد-شوبير

شوبير: هذا اللاعب الصغير سيكون نجم الأهلي القادم .. وافتكروا كلامي