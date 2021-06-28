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مفاجأة.. الوداد المغربي قد يلعب النهائي أمام الأهلي وليس كايزر تشيفز

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كاف
Native
الإثنين، 28-06-2021 07:13 م

أحدث قرار حكومة جنوب إفريقيا بفرض حالة من الإجراءات الاحترازية وغلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أفرقيا أمام الأهلي، بسبب تفشي كورونا، حالة من الجدل.
وفور إعلان حكومة جنوب إفريقيا قرار غلق عدد من المدن ومنها التى يتواجد بها كايزر تشيفز بدأ السؤال الأهم يفرض نفسه داخل الشارع الكروى فى إفريقيا وهى إمكانية استبعاد بطل جنبو إفريقيا من مواجهة الأهلى وتأهل الأهلى للمباراة النهائية .
وتؤكد لائحة دوري أبطال أفريقيا أن التواريخ المحددة للمباريات فى أى جولة نهائية ولا يمكن تغييرها إلا حال وجود قوة قاهرة توافق عليها اللجنة المنظمة فى كاف.
 وفى حال عدم اقتناع مسئولى الكاف بها يتم إعلان انسحاب الفريق غير القادر على الحضور فى الموعد المحدد للمباراة، واستبداله بالفريق الذى خرج أمامه من الدور السابق.
وتشير المؤشرات أن فرص الوداد المغربي فى خوض المباراة النهائية بدلا من كايزرتشيفز تعد ضئيلة جدا خاصة وأن وباء كورونا من أهم الأسباب القهرية بالنسبة للكاف ولكن الأيام المقبلة ستشكف المزيد من الحقائق والتطورات بشأن هذا الأمر .
واستقر مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على عدم الموافقة على تعديل موعد نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 17 يوليو المقبل بين الأهلى وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالمغرب .
 

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