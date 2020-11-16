الأهلى يضع برنامج مكثف لتجهيز محمد هاني للقمة

وضع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامج علاجي مكثف لتجهيز محمد هانى، ظهير أيمن الفريق، استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 27 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غدًا الثلاثاء، بعد حصول الفريق على راحة اليوم، الاثنين.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويعانى محمد هانى من جزع فى الركبة وهى الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة منتخبنا الوطنى الأولى أمام توجو