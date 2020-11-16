نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي

نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي

كشف أحمد فوزي - حارس الاهلي السابق - أن المخاوف التي كانت تسيطر على جماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني غير حقيقية.



وقال في تغريدة عبر تويتر: الحمد لله اتأكدت من شوية ان إصابة هاني مش مقلقة ومش هتاخد اكتر من ٥ ايام ويبقي في الملعب ...وان شاء الله يكون جاهز علي الماتش .



وأضاف: يارب البطولة محتاجينها اوي والله .

