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نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي

فريق الأهلي
نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي
 
الإثنين، 16-11-2020 06:37 ص أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الاهلي السابق - أن المخاوف التي كانت تسيطر على جماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني غير حقيقية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: الحمد لله اتأكدت من شوية ان إصابة هاني مش مقلقة ومش هتاخد اكتر من ٥ ايام ويبقي في الملعب ...وان شاء الله يكون جاهز علي الماتش .

وأضاف: يارب البطولة محتاجينها اوي والله .
 

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