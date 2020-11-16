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نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي
نجم الأهلي يزف بشرى سارة لجماهير النادي: اكتشفت إن الخبر اللي مخوفكم مش حقيقي
الإثنين، 16-11-2020
06:37 ص
أحمد عادل شعبان
كشف أحمد فوزي - حارس الاهلي السابق - أن المخاوف التي كانت تسيطر على جماهير الأهلي بشأن إصابة محمد هاني غير حقيقية.
وقال في تغريدة عبر تويتر: الحمد لله اتأكدت من شوية ان إصابة هاني مش مقلقة ومش هتاخد اكتر من ٥ ايام ويبقي في الملعب ...وان شاء الله يكون جاهز علي الماتش .
وأضاف: يارب البطولة محتاجينها اوي والله .
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الاهلى
محمد هانى
احمد فوزى
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