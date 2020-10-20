ظهور جريء لزوجة حسام غالي

الثلاثاء، 20-10-2020
03:14 م
محمد فضل
أثارت نجم
الأهلي السابق حسام غالي
، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار
صورة لها نشرها زوجها عبر حسابه على خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل
الصور و الفيدوهات "إنستجرام".
وظهر حسام غالي
في الصورة مع زوجة
ه بأحد الكافيها، والتي ظهرت مرتدية ملابس رياضية جريئة، حسبما
اعتبرها البعض.
وأثنى البعض على
إطلالة زوجة
"الكابيتانو"، بينما انتقد البعض ظهورها بشكل اعتبروه جريء
.
يذكر أن أعلن
الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي
لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي
الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.
وأضاف سيف زاهر
خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي
يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.
وتابع:"
حسام غالي
يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال
جماهير النادي".
واوصل:"
حسام غالي
لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته
الرياضية ".
وأتم :"
حسام غالي
قرر التواجد في مجلس إدارة الأهلي المقبلة وسيتم الإعلان عن كافة
التفاصيل في الوقت المناسب .