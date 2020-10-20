ناقد رياضي: الأهلي والزمالك هما الأقرب لدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 20-10-2020
11:58 م
المصريون ـ متابعات
قال عثمان سالم، الناقد الرياضي، إن الكرة في مصر هي وقود الحياة للمصريين، لافتاً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في تزكية الروح الرياضية أو العكس في عملية التريندات على المواقع.
وأضاف سالم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي والزمالك
دخلوا تلك البطولة، ولكن كانوا لديهم قلق كبير بسبب أن لديهم إصابات كثيرة في الفريق، بالإضافة إلى أداء مباراة كل 72 ساعة.
وأوضح أن التغيير في الأجهزة الفنية بالنسبة للناديين تجربة إيجابية، بالإضافة إلى أن التعاقد مع موسيماني هي سابقة جديدة على الوسط الرياضي المصري، مشيراً إلى أن الأقرب لمباراة بطولة الاتحاد الأفريقي هو الأهلي والزمالك
.
وأشار إلى أن الفرق المغربية تلعب أفضل خارج أرضها، إلا أنهم يعانون من إصابة عدد كبير من أعضاء فريقهم بفيروس كورونا المستجد، وكانت هناك حالة فوبيا انعكست على أداء الفرق المغربية، بالإضافة إلى أن الأهلي والزمالك
كانوا دارسين منافسيهم بشكل جيد جداً.