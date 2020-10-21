الغندور: أبو تريكة كان يُظهر التدين لكنه لم يكن كذلك .. وكان يضيع أموال غيره وحقوقه

الأربعاء، 21-10-2020
08:46 ص
أحمد عادل شعبان
شن خالد الغندور
- مقدم برنامج "زملكاوي" - هجوما شرسا على أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة.
وقال الغندور في برنامجه إن أبو تريكة كان يقوم بأفعال لم يقم هو بها في حياته.
وأضاف: البعض كان يحصل على ضربات جزاء ليست من حقه مثل فاروق جعفر وطارق السعيد و محمد أبو تريكة.
وأردف: أبو تريكة كان يُظهر التدين لكنه في الملعب لم يكن كذلك وكان من الممكن أن يأخذ حق غيره ويضيع البطولات والأموال على الفرق الأخرى ويرى أنه على صواب.
وتابع: خارج الملعب تعاملت معه وهو شخص محترم جدا وكان لاعبا كبيرا ، لكن تصرفاته داخل الملعب لم تكن تدل على أخلاقه خارجه.