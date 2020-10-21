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الغندور: أبو تريكة كان يُظهر التدين لكنه لم يكن كذلك .. وكان يضيع أموال غيره وحقوقه

أبو تريكة
الغندور: أبو تريكة كان يُظهر التدين لكنه لم يكن كذلك .. وكان يضيع أموال غيره وحقوقه
 
الأربعاء، 21-10-2020 08:46 ص أحمد عادل شعبان
شن خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" - هجوما شرسا على أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة.

وقال الغندور في برنامجه إن أبو تريكة كان يقوم بأفعال لم يقم هو بها في حياته.

وأضاف: البعض كان يحصل على ضربات جزاء ليست من حقه مثل فاروق جعفر وطارق السعيد و محمد أبو تريكة.

وأردف: أبو تريكة كان يُظهر التدين لكنه في الملعب لم يكن كذلك وكان من الممكن أن يأخذ حق غيره ويضيع البطولات والأموال على الفرق الأخرى ويرى أنه على صواب.

وتابع: خارج الملعب تعاملت معه وهو شخص محترم جدا وكان لاعبا كبيرا ، لكن تصرفاته داخل الملعب لم تكن تدل على أخلاقه خارجه.
 

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