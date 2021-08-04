«شوبير» المعلق.. موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم

الأربعاء، 04-08-2021
12:45 م
يواجه فريق الاهلى
نظيره وادى دجلة
على ستاد الاهلى
والسلام في اللقاء
المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر
فوزاً غالياً على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة
ه
الأخيرة بالمسابقة، فيما تعادل وادى دجلة
مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في أخر ظهور
بالمسابقة.
تقام مباراة الاهلى
ووادى دجلة
فى تمام التاسعة مساء اليوم الاربعاء ،
ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم
السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج
بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة
الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصار الثالث على التوالى للصعود
لقمة الدوري والتساوى مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم ،ونجح الأهلي فى الفوز
بثلاثة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى
ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ليخسر
أربعة نقاط مؤثرة في سباق الصراع على القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك .
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى
ووادى دجلة
اليوم الأربعاء، مع
وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويعلق
على المباراة
الإعلامي أحمد شوبير
.
ويحتل الاهلى
المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعد أن لعب
26 مباراة
فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراة
ين وسجل لاعبيه 54 هدف
وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة
مؤجلة، فيما يحتل وادى دجلة
المركز
السابع عشر برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة
فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11
مواجهة وخسر 12 مباراة
وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.