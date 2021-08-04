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تامر النحاس يفجر مفاجأة عن مصير مروان محسن مع الأهلي

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مروان محسن
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الأربعاء، 04-08-2021 11:21 ص

أكد تامر النحاس٬ وكيل اللاعبين٬ أن مروان محسن٬ مهاجم فريق الأهلي٬ يعاني من سوء حظ كبير خلال الفترة الماضية إلى جانب انخفاض معدل التهديف خلال الثلاث مواسم الأخيرة.
وقال تامر النحاس فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" مع ميدو المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "نهاية الموسم سيكون هناك جلسة من أجل تحديد مصير مروان محسن مع مسؤولو الأهلى واذا تلقينا عرض خارجي سيكون أمر جيد ولكن سيخرج اعارة إلى أحد أندية الدوري حال عدم وجود عرض احتراف".
وأضاف: "كرة القدم بها متغيرات ومن الممكن أن يستمر على خطى رامي ربيعة الذى كان على أعتاب الرحيل عن الأهلي".
وعلى جانب أخر ، يلعب فريق الأهلي مباراة قوية أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد «الأهلي we السلام»، وهى مؤجلة من الأسبوع الـ22 في المسابقة.

 

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