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مروان محسن يعلن عن خبر مُحزن قبل لقاء الأهلي ووادي دجلة

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مروان محسن
Native
الأربعاء، 04-08-2021 01:37 م

أعلن مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن وفاة عمه اليوم قبل ساعات من مواجهة الأهلى أمام وادى دجلة المقرر إقامتها اليوم بملعب السلام فى الجولة الـ 27 من منافسات الدورى الممتاز .
وكتب مروان محسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا : “ إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي الي رحمة الله عمي اللواء الدكتور / منير ثروت ارجو قراءة الفاتحة والدعاء له بالمغفرة ” .
ويواجه الأهلي وادي دجلة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب وي السلام، ضمن مباريات الدوري المصري المؤجلة.
واجه الأهلي نظيره وادي دجلة خلال 17 مباراة قبل لقاء اليوم، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز خلال 12 مباراة، وفاز وادي دجلة في مباراة وحيدة، بينما تعادل الفريقين في 4 مناسبات، ونجح الأهلي في تسجيل 21 هدفًا بينما سجل وادي دجلة 6 أهداف فقط.
 

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