إمام عاشور يرد بطريقة خاصة على أنباء انتقاله للأهلي

الخميس، 13-04-2023
11:01 ص
ردَّ الدولي المصري إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي،
“بطريقة غير مباشرة” على أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.
وكان الإعلامي إسلام صادق، أكد خلال الساعات الماضية، أن
إمام عاشور وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف بدءاً من الموسم المقبل، ووقع على
رغبة انتقال للقلعة الحمراء خلال تواجده بمعسكر المنتخب قبل مباراتي مالاوي بتصفيات
كأس الأمم الإفريقية .
ولجأ إمام عاشور لإضافة اسم نادي الزمالك
في تعريف حسابه
الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عقب انتشار أنباء توقيعه للنادي الأهلي.
كان إمام عاشور انضم إلى فريق ميتلاند الدنماركي، خلال فترة
الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك
.
شارك إمام عاشور مع فريق ميتلاند في 7 مباريات سجل خلالهم
هدفين، وتبلغ القيمة التسويقية للدولي المصري 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير
ماركت العالمي.