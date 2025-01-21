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إدارة الزمالك: والد زيزو عايز 10 مليون عمولة

جج
ا
الثلاثاء، 21-01-2025 11:19 ص

 

كشف الإعلامي خالد الغندور مفاجأة بخصوص تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، وذلك عبر برنامجه التلفزيوني "ستاد المحور".

قال خالد الغندور : "إدارة الزمالك قالتلنا أن والد زيزو رجع في اتفاقه معانا بعد ما كان طلب 80 مليون جنيه راتب سنوي + 50 مليون جنيه منحه تعاقد + 10% اللي هي 10 مليون نسبه عموله والد زيزو بصفته وكيله".

وأضاف: "رجع قال لو عايزين زيزو يقعد يبقى الراتب السنوي 100 مليون جنيه + 50 مليون جنيه منحه تعاقد + 10 مليون نسبتي من التجديد".

وأوضح أن إدارة نادي الزمالك عرضت على زيزو فيلا وسيارة وهذا لم يكن ضمن بنود المفاوضات السابقة.

ولفت إلى أن والد زيزو منح مسؤولي القلعة البيضاء فرصة حتى يوم الخميس، وفي حال عدم الاتفاق سيبدأ المفاوضات مع العروض الاخرى.

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