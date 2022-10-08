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إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سر فشل انضمام مارسينهو للأهلي

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مارسينهو
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السبت، 08-10-2022 08:49 ص
كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن سر فشل انضمام البرازيلي مارسينهو، لاعب فريق كاوزاكي الياباني، إلى الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال إبراهيم فايق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “النادي الأهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات مع نادي كاوزاكي لضم مارسينهو”.

وتابع: “النادي الياباني طلب 5 مليون دولار كاش لبيع مارسينهو للنادي الأهلي، ووصل الرقم النهائي حتى 3 مليون دولار”.

وأضاف: “النادي الأهلي أخر رقم وصل له في المفاوضات 2.5 مليون دولار وعلى 3 أقساط لشراء اللاعب البرازيلي مارسينهو”.
واختتم: “مفيش جديد في المفاوضات واللاعب مارسينهو لن ينضم للنادي الأهلي بسبب وجود أزمة مادية”.
 

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