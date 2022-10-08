إبراهيم فايق يكشف مفاجأة عن سر فشل انضمام مارسينهو للأهلي

السبت، 08-10-2022
08:49 ص
كشف الإعلامي إبراهيم
فايق، عن سر فشل انضمام البرازيلي مارسينهو
، لاعب فريق كاوزاكي الياباني، إلى الأهلي،
خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وقال إبراهيم فايق
في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: “النادي الأهلي كان قد قطع شوطاً كبيراً في المفاوضات
مع نادي كاوزاكي لضم مارسينهو
”.
وتابع: “النادي
الياباني طلب 5 مليون دولار كاش لبيع مارسينهو
للنادي الأهلي، ووصل الرقم النهائي حتى
3 مليون دولار”.
وأضاف: “النادي
الأهلي أخر رقم وصل له في المفاوضات 2.5 مليون دولار وعلى 3 أقساط لشراء اللاعب البرازيلي
مارسينهو
”.
واختتم: “مفيش
جديد في المفاوضات واللاعب مارسينهو
لن ينضم للنادي الأهلي بسبب وجود أزمة مادية”.