أغلى صفقة في تاريخ الأهلي على أبواب النادي

الثلاثاء، 04-10-2022
10:26 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ البرازيلي مارسينهو
، جناح
فريق كاوازاكي الياباني، الذي اقترب الأهلي من حسم التعاقد معه، بعد الدخول في
مفاوضات متقدمة مع ناديه في الساعات الماضية.
تدعيم هجوم الأهلي
يسعى النادي الأهلي، لتدعيم صفوفه هجومياً في الموسم الجديد، بعدما خسر
الدوري المصري في 2022 للمرة الثانية على التوالي لصالح الغريم التقليدي الزمالك،
إضافة لهزيمته في نهائي دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربي.
وارتبط اسم الأهلي بالعديد من النجوم في الأيام الأخيرة، خاصة البرازيلي
مارسينهو
، بعد ثلاث صفقات فقط، هم شادي حسين ومصطفى ميسي من سيراميكا كليو باترا،
والبرازيلي
برونو سافيو.
مليون و750 ألف دولار لانضمام مارسينهو
كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن تفاصيل مفاوضات الأهلي مع اللاعب البرازيلي مارسينهو
.
وأكد عبد الغني، في تصريحات له عبر برنامجه “ملعب البلدوزر”، أن الأهلي حسم
التعاقد مع مارسينهو
بشكل شبه نهائي، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة مع اللاعب
والنادي الياباني على مدار الأيام الماضية.
وأضاف، أن الأهلي اتفق مع نظيره الياباني على إتمام الصفقة مقابل مليون
و750 ألف دولار، على أن يحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم، وتزيد 100 ألف
دولار عن كل موسم.
مشوار متواضع للنجم البرازيلي
يبلغ مارسينهو
من العمر 27 عاماً ويبلغ طوله 1.73 سم، ويلعب في مركز
الجناح، ولديه تجربة طويلة في الدوريات البرازيلي
والصيني والياباني.
شارك مارسينهو
رفقة نادي شونجكينج ليفان الصيني فى 27 مباراة، سجل هدفين
وصنع 2، وخاض مع نادي برازيل دي بيلوتاس البرازيلي
32 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف
وصنع 4.
ولعب مارسينهو
مع نادي فورتاليزا البرازيلي
33 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 5،
فيما قاد مارسينهو
نادي كاواساكي فرونتال الياباني في 48 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع
8.
وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، فإن قيمة مارسينهو
السوقية
كانت تبلغ في العام الماضي 800 ألف يورو قلت إلى 750 ألفا هذا الصيف.