إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة عن سبب استبعاد طارق حامد من المنتخب

الإثنين، 08-11-2021
10:14 ص
كشف إبراهيم سعيد، سبب استبعاد طارق حامد
من منتخب مصر
في مواجهة أنجولا
والجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس
العالم، مؤكدًا أن السبب غير فني.
وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع
على قناة النهار:" استبعاد طارق حامد
من منتخب مصر
غير فني بسبب أزمة مع
كارلوس كيروش بسبب عدم اللعب أساسيًا خلال المعسكر الماضي".
وأضاف:" طارق حامد
كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر
".
وأعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش قائمة اللاعبين
المختارين لعضوية الفريق استعدادًا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الحالي ضمن
الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الإفريقية السادسة لكأس العالم.
وضمت قائمة منتخب مصر
26 لاعبا، والتى شهدت ضم 5 وجوه جديدة إلى قائمة
المنتخب المصري.
وجاءت الوجوه الجديدة كالتالى: محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، وأحمد ياسين
مدافع فريق البنك الأهلى، وأحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاى التركى، ومروان حمدى
مهاجم فريق سموحة، وإمام عاشور لاعب فريق الزمالك.