محمد الشناوي ينفعل على عصام الحضري: مش أنا قولتلك؟

الإثنين، 11-10-2021
10:24 م
أجرى البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر
، تبديلا اضطراريا
خلال الشوط الأول من لقاء ليبيا
، المقام حاليا على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن
الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والذي حسمه الفراعنة بهدفين
دون رد.
وسقط محمد الشناوي
على الأرض، مطالبا باستبداله نتيجة إصابته
بشد في العضلة الخلفية، ليجري كارلوس كيروش التبديل الأول للفراعنة بالدقيقة 26، بنزول
محمد أبوجبل بدلا من حارس الأهلي، الذي وضح عليه الانفعال
والنرفزة، وهو ما ظهر عليه
حينما وجه رسالة غاضبة لمدربه عصام الحضري قائلا «مش أنا قولتلكم».
وحسم منتخب مصر
الشوط الأول ضد ليبيا
، بهدفين دون رد، من
المباراة المقامة حاليا على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات
المؤهلة لكأس العالم 2022.