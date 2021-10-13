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وائل جمعة يفجر مفاجأة عن مباراة مصر والجابون

d-11-وائل-جمعة-منتخب-مصر-أهدر-3-أهداف-مؤكدة-أمام-ليبيا-والفوز-بثلاثية-نتيجة-رائعة
وائل جمعة وكيروش
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الأربعاء، 13-10-2021 11:33 ص

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن مباراة الجابون ستشهد تواجدا جماهيريا، وسيتم الاتفاق على الأعداد المصرح بها".
واتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على إقامة مباراة منتخب الجابون المقرر لها فى نوفمبر المقبل فى الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وابتعد المنتخب الوطنى بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وذلك بعدما فاز فوزا ثمينا على ليبيا، بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الاثنين، فى الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.
 

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