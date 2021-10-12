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200 ألف جنيه لكل لاعب بعد فوز المنتخب على ليبيا

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200 ألف جنيه لكل لاعب بعد فوز المنتخب على ليبيا

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منتخب مصر
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الثلاثاء، 12-10-2021 02:25 م

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي، أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، قررت صرف مكافأة ضخمة للاعبي منتخب مصر، بعد الفوز على ليبيا، أمس “الاثنين”، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “مفاجأة..  مكافأة 200 ألف جنيه لكل لاعب في منتخب مصر بعد الفوز على ليبيا، ووعود بمكافآت ضخمة عند الصعود”.
وتصدر منتخب مصر المجموعة، بعد الفوز على ليبيا في لقائي الذهاب والإياب.
 

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