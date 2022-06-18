السبت 18 يونيو 2022
توقيت مصر 16:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة الأهلي ويكشف السبب

بيان من مصر للطيران بوقف سفر هؤلاء حتى انتهاء موسم الحج

ليفربول يصدم «صلاح»: خارج أفضل 10 أهداف للريدز

صدمة.. منتخب دولة عربية مهدد بالاستبعاد من كأس العالم بقطر

يقتل أمه بـ9 طعنات في العمرانية: أنا مش مريض وهي تستاهل كده

شمس الكويتية تستنجد بالمملكة بسبب شاب سعودي.. ماذا فعل معها؟

انفصل مؤخرًا عن إعلامية لبنانية.. لاعب شهير في وضع مخل مع صديقة ابنه بعد وفاته

العثور على سيدة وأطفالها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية ورسالة تركتها تكشف مفاجأة صادمة

مودريتش يستفز صلاح: حاول مرة أخرى

الشرطة السعودية تكشف هوية بطل المشاجرة التي أثارت الغضب: مصري وتم القبض

ADS
 

مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة الأهلي ويكشف السبب

image
مرتضى منصور
Native
Teads
السبت، 18-06-2022 03:47 م

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خوض المباراة أمام الأهلي المقرر لها غدًا الأحد، على استاد السلام، بسبب ما وصفع بـ "انعدام تكافؤ الفرص".
وأشار منصور في بيان نشره على حسابه الرسمي، السبت، إلى أن مباراة الذهاب بين الزمالك والأهلي أقيمت دون حضور جماهيري، مما يعني أن إقامة مباراة الإياب على أرض الأهلي بحضور جماهيري، يعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
وكتب منصور في البيان: "فوجئنا أن مباراة الزمالك والأهلي التي ستقام الأحد ستقام بجماهير، حيث سيسمح للنادي الأهلي بدخول حوالي 4 آلاف والزمالك بحوالي ألف ونصف وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأن المباراة الأولى أقيمت بدون جماهير".
وأضاف: "لذلك فإن مجلس إدارة الزمالك يرفض إقامة المباراة في استاد النادي الأهلي المسمى استاد السلام وكذلك في حضور جماهير".
وكان منصور قد اعترض أيضا على إقامة المباراة على استاد السلام التابع للنادي الأهلي، بحجة أن مباراة الذهاب أقيمت على استاد القاهرة الذي يستقبل مباريات الفريقين.
كما أعلن منصور في بيانه الموجه إلى وزير الشباب والرياضة، إخطار اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية.
 

إقرأ ايضا

202205281143494349

ليفربول يصدم «صلاح»: خارج أفضل 10 أهداف للريدز

1440x810_cmsv2_af5142ac-b66c-59a7-87a7-a3f7357a68b2-6585570

صدمة.. منتخب دولة عربية مهدد بالاستبعاد من كأس العالم بقطر

download

انفصل مؤخرًا عن إعلامية لبنانية.. لاعب شهير في وضع مخل مع صديقة ابنه بعد وفاته

أخبار متعلقة

طارق-حامد-e1654106477245-750x470

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

1822377_0

مفاجأة.. كاف يحرم الزمالك من المشاركة في بطولة إفريقيا القادمة

1781868_0

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

1265874_0

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

20220531164750810

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

1791716_0

فرج عامر: «زيزو» أول الراحلين إلى «ألميريا» بفرمان من تركي آل الشيخ