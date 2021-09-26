الأحد، 26-09-2021
10:27 ص
قال يورجن كلوب
المدير الفني لفريق ليفربول
، إن محمد صلاح
نجم الريدز، يفكر في الفرصتين اللتين أضاعهما أمام برينتفورد، أمس، السبت، ضمن
منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وحقق محمد صلاح
إنجازا تاريخيا،بتسجيله الهدف رقم 100 بقميص
نادي ليفربول
في الدوري الإنجليزي، في مباراة برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3 - 3.
وقال يورجن كلوب
في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي ليفربول
:" إنجاز رائع لـ محمد صلاح
بكل تأكيد، حسبما أتذكر كان قد سجل هدفه رقم 100 في
الدوري قبل أسبوعين، واليوم سجل الهدف المائة بقميص ليفربول
، لقد أعطيناه قميصًا بالرقم
100 بالفعل، والآن ربما يتعين علينا منحه قميصًا آخر".
تابع:" عندما يتحدث الناس عن ليفربول
في المستقبل، فلا
شك أن صلاح
سيكون من بين الأسماء التي ستتصدر أحاديثهم بأرقامه المذهلة والاستثنائية،
أعرف صلاح
جيدًا، وأعلم أنه يجلس الآن يفكر في الفرصتين اللتين أضاعهما. الآن ننتظر
أن يكون ربما أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 150".
وأصبح محمد صلاح
أسرع لاعب في تاريخ ليفربول
يسجل 100 هدف
بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي، حيث حقق ذلك الإنجاز في 151 مباراة.
أصبح محمد صلاح
رابع أسرع لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد
في الدوري الإنجليزي، بعد آلان شيرار وهاري كين وسيرجيو أجويرو.
أصبح محمد صلاح
أول لاعب غير إنجليزي يسجل 100 هدف لـ ليفربول
في الدوري الإنجليزي، واللاعب رقم 13 فقط في تاريخ النادي الذي يصل لهذا الرقم في مسابقات
الدوري، والرابع في مسمى “ بريميرليج”.