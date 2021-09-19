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أبهرت العالم.. سر العضلة الغريبة التي ظهرت على صدر محمد صلاح(صور)

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صلاح
Native
الأحد، 19-09-2021 02:43 م

أصبحت صورة النجم الدولي محمد صلاح، خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أظهرت عضلة على صدره خلال احتفاله بهدفه في النادي الخصم، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم والصحف الدولية.
حيث لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بهدفه الذي ساعد فريقه على الفوز بثلاثية، لكنه كشف عن شيء آخر أثار حيرة المتابعين.
فعندما خلع صلاح قميصه للاحتفال بالهدف، رصدت الكاميرات عضلةين على جانبي صدر اللاعب تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.
وبينما شكك البعض في صحة الصورة، فإنها حقيقية تماما، والتقطها بول إليس مصور وكالة “فرانس برس” من ملعب “أنفيلد”.
وأثارت العضلة تعليقات وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والعضلة التي تظهر في الصورة تعرف علميا باسم “Serratus anterior muscle”، أو “العضلة المنشارية الأمامية”، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.
كما تعرف العضلة بين الرياضيين باسم “عضلة الملاكم”، لأنها مسؤولة عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.
وحتى تصل العضلة إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما في حالة صلاح، تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.


 

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