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تعليق مفاجئ من صلاح على إقالة حسام البدري

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الإثنين، 06-09-2021 07:12 م

بعد ساعات من إقالة مدرب المنتخب حسام البدري، وجه قائد المنتخب محمد صلاح، رسالة لمدربه السابق.
وبعد نتائج باهتة في افتتاح حملة المنتخب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المدرب الوطني حسام البدري.
وكتب صلاح على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: " حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي"
وخاض صلاح مباراته الأخيرة تحت قيادة البدري، مساء الأحد، في لقاء مصر أمام الغابون، الذي انتهى بنتيجة 1-1.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد وجه الشكر في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.
كما قرر الاتحاد استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.

وحقق المنتخب انتصارا صعبا بنتيجة 1-0 على أنجولا في القاهرة، قبل أن يتعادل مساء الأحد بنتيجة 1-1 أمام الجابون.
 

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