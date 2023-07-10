أول تعليق من الزمالك على عزل مرتضى منصور بشكل نهائي

كشف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل صدور حكم نهائي بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقال محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال مداخلة هاتفية برنامج “حضرة المواطن”، المُذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”،: “يجب أن نكون متفقين أنه لا تعليق على أحكام القضاء”.

وأضاف محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك،: “عندما ننظر إلى الحالة العامة الموجودة بنادي الزمالك نجدها حالة مبهمة”، مضيفا: “كان قد صدر حكم بعزل المستشار مرتضى منصور، وكان يسبق هذا الحكم تقرير لمفوضي مجلس الدولة”، موضحا: “تقرير مفوضي الإدارية العليا الذي صدر في البداية أصدر 3 توصيات ومنها عدم قبول الدعوة لرفعها من غير ذي صلة، وعدم قبول الدعوى.لأن الوزير ليس له اختصاص أن يعزل مجلس الإدارة”.

وأشار محمود العسال، المستشار القانوني لنادي الزمالك،: “المستشار مرتضى منصور يحق له الترشح لرئاسة نادي الزمالك، حيث أن كل القضايا المتداولة له لا تتعدى السب والقذف وغير مخلة بالشرف والأمانة وهي التي تمنع أي شخص من الترشح لأي منصب من المناصب العامة”، موضحا: “نحن في انتظار اجتماع مجلس إدارة النادي لتحديد خطة الفترة المقبلة”.