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قرار صادم من مرتضى منصور بسبب خالد الغندور

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مرتضى منصور
الثلاثاء، 04-07-2023 11:53 ص
قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك بأن المستشار مرتضى منصور، ريس النادي الذي صدر قرار ضده مؤخرا بالعزل، ينوي حل اللجنة الفنية داخل النادي.وأضاف المصدر لمصراوي، الأحد: القرار المنتظر يأتي على خلفية ما كتبه الكابتن خالد الغندور عضو اللجنة الفنية بأن النادي الأهلي يقترب من حسم صفقة اللاعب إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق.وأوضح المصدر: كابتن خالد الغندور لا يفرق بين كونه إعلامي وأنه عضو في اللجنة الفنية، وإذا صح ما كتبه الغندور فهذا يعني تقصيرا في عمل اللجنة.وأكمل المصدر: أوسوريو، المدير الفني للفريق يحتاج لاعبين اثنين على وجه السرعة، ونحاول التعاقد معهما في أقرب، ونعتقد أنه لا حاجة للجنة وقتها.

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