قرار صادم من مرتضى منصور بسبب خالد الغندور

قال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك بأن المستشار مرتضى منصور، ريس النادي الذي صدر قرار ضده مؤخرا بالعزل، ينوي حل اللجنة الفنية داخل النادي.وأضاف المصدر لمصراوي، الأحد: القرار المنتظر يأتي على خلفية ما كتبه الكابتن خالد الغندور عضو اللجنة الفنية بأن النادي الأهلي يقترب من حسم صفقة اللاعب إمام عاشور لاعب نادي الزمالك السابق.وأوضح المصدر: كابتن خالد الغندور لا يفرق بين كونه إعلامي وأنه عضو في اللجنة الفنية، وإذا صح ما كتبه الغندور فهذا يعني تقصيرا في عمل اللجنة.وأكمل المصدر: أوسوريو، المدير الفني للفريق يحتاج لاعبين اثنين على وجه السرعة، ونحاول التعاقد معهما في أقرب، ونعتقد أنه لا حاجة للجنة وقتها.