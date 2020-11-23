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«أمسك عضوه الذكري».. تورط لاعب شهير في واقعة فاضحة أثناء المباراة

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واقعة التحرش
 
الإثنين، 23-11-2020 11:33 ص المصريون

تورط اللاعب دارنيل فيشير مدافع "بريستون نورث إيند"، في فضيحة وثقتها كاميرات التصوير، حين قام بالتحرش الجنسي مرتين بكالوم باتيرسون مهاجم "شيفيلد وينزداي"، من خلال مداعبة عضوه الذكري.
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الاتحاد الانجليزي فتح تحقيقات مع فيشير بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر واقعة تحرشه جنسيا بمنافسه باتيرسون.
ومن المتوقع أن يتم توقيع أحكام التحرش الجسدي على المدافع البالغ من العمر 26 عاما بعد حالة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الواقعة.
يذكر أن المباراة أقيمت أمس السبت ضمن الجولة الـ12 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم "التشامبيونشيب" وانتهت بفوز بريستون بهدف دون رد.
 

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