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عاجل.. عصام الحضري يعلن اعتزال كرة القدم ويوجه رسالة للأهلي

9999086405
الحضري
 
الأربعاء، 18-11-2020 02:23 م المصريون

فاجأ عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، اعتزال كرة القدم رسميا ، موجهًا الشكر إلى النادي الأهلي.
وعبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كتب "الحضري" : "أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس".. الحمدلله أديت رسالتي على الوجه الأكمل. والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا ارتدى فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها. وحققت مع زملائي إنجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ.
وتابع عصام الحضري : " لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري. وأنا مدين لها وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شيء.
وأضاف : " دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا.


 

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