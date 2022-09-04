4 رسائل نارية.. سواريش يخرج عن صمته لأول مرة بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

الأحد، 04-09-2022
01:40 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير
حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق تلقيه رسالة
مهمة من البرتغالى ريكاردو سواريش
المدير الفني السابق للنادي الأهلي بعد توجيه
الشكر له من إدارة النادي الأهلي .
وقال شوبير
فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : تلقيت رسالة عتاب
وحزن من البرتغالى سواريش
، مشيرا إلى أن سواريش
يرغب فى توصيل 4 نقاط مهمة إلى
جماهير الأهلي .
وتابع شوبير
: سواريش
أبلغنى فى رسالته أنه لم يهاجم إدارة النادي الأهلي
برئاسة الكابتن محمود الخطيب
نهائيا، كما أنه لم يجر أى حوارات صحفية بعد فسخ
التعاقد مع الأهلي ولم يدل بأى تصريحاه لأى وسيلة إعلامية نهائيا وأنه التزم
بالمؤتمرات الصحفية التى كانت تعقد بعد المباريات فقط .
وأضاف شوبير
: سواريش
كان حريصا فى رسالته على توصيل تلك النقاط الى جماهير
الأهلي بشكل صريح لرغبته فى توضيحها الى الجماهير مشيرا الى أن سواريش
أكد أيضا
أنه حديث مع شباب الأهلي الذى اعتمد عليهم كان مضمونه أنهم ما زال أمامهم مشوار
طويل وأن من يستمر على مستواه سيحقق حلمه بتمثيل الأهلي قريبا بالإضافة الى أنه
يمتلك فريقا على مواقع التواصل الأجتماعى ولكنه لم يدل بأى تصريحات لأى وسيلة فى
أى مكان سواء فى مصر أو البرتغال عن الأهلى أو اللاعبين .