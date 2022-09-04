الأحد 04 سبتمبر 2022
توقيت مصر 18:10 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ندى الكامل تؤيد الجنس قبل الزواج وترد على مظهر شاهين: اسكت مش ناقصاك

بعد موجة ارتفاع.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سواريش يخرج عن صمته لأول مرة بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

عمرو أديب يهاجم فريد الديب.. والأخير يرد على زوجته: القاضي وجه سبابًا للمتهم

ضابط سابق.. من هو المصري المطلوب الأول لدى أمريكا بمكافأة 10 ملايين دولار؟

مصرية تباغت زوجها بقطع عضوه الذكري أثناء معاشرتها والسبب صادم

مظهر شاهين يرد على فنان شهير بشأن «المشاكنة»: ديوث

مرتضى منصور يواسي محمود الخطيب بمنشور على صفحته.. ماذا قال؟

«فضيحة إدريس الروخ وسارة برليس».. مشهد إباحي في فيلم مغربي يثير ضجة (فيديو)

صلاح يضيع فرصة إنقاذ فريقه بهدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة

ADS
 

4 رسائل نارية.. سواريش يخرج عن صمته لأول مرة بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

1838382_0
سواريش
Native
Teads
الأحد، 04-09-2022 01:40 م


أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق تلقيه رسالة مهمة من البرتغالى ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي بعد توجيه الشكر له من إدارة النادي الأهلي .

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر إذاعة أون سبورت إف إم : تلقيت رسالة عتاب وحزن من البرتغالى سواريش، مشيرا إلى أن سواريش يرغب فى توصيل 4 نقاط مهمة إلى جماهير الأهلي .

وتابع شوبير : سواريش أبلغنى فى رسالته أنه لم يهاجم إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب نهائيا، كما أنه لم يجر أى حوارات صحفية بعد فسخ التعاقد مع الأهلي ولم يدل بأى تصريحاه لأى وسيلة إعلامية نهائيا وأنه التزم بالمؤتمرات الصحفية التى كانت تعقد بعد المباريات فقط .
وأضاف شوبير : سواريش كان حريصا فى رسالته على توصيل تلك النقاط الى جماهير الأهلي بشكل صريح لرغبته فى توضيحها الى الجماهير مشيرا الى أن سواريش أكد أيضا أنه حديث مع شباب الأهلي الذى اعتمد عليهم كان مضمونه أنهم ما زال أمامهم مشوار طويل وأن من يستمر على مستواه سيحقق حلمه بتمثيل الأهلي قريبا بالإضافة الى أنه يمتلك فريقا على مواقع التواصل الأجتماعى ولكنه لم يدل بأى تصريحات لأى وسيلة فى أى مكان سواء فى مصر أو البرتغال عن الأهلى أو اللاعبين .
 

إقرأ ايضا

image

مرتضى منصور يواسي محمود الخطيب بمنشور على صفحته.. ماذا قال؟

63135b864c59b7607d10d251

صلاح يضيع فرصة إنقاذ فريقه بهدف مؤكد في الدقيقة الأخيرة

large

بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

أخبار متعلقة

large

بشكل نهائي.. الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد (غير متوقع)

629

الأهلي يخطر سواريش رسميًا بالرحيل وهذا كان رد فعله

سواريش

شوبير: سواريش يختتم مسيرته مع الأهلي بمباراة سيراميكا كليوباترا

1816077_0

مفاجآت.. شوبير يكشف أسماء الراحلون والقادمون للأهلي

ريكاردو-سواريش-e1659530649239-750x470

رد فعل عنيف من سواريش بعد علمه بالرحيل عن الأهلي

1847059_0

مدرب الأهلي يقرر الإطاحة بـ 8 لاعبين