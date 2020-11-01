أشتباك بالأيدي بين كهربا وعضو الاتحاد المصري أثناء تسلم الأهلي درع الدوري

الأحد، 01-11-2020
01:48 م
المصريون
خلال حفل تتويج
الأهلي بالأمس، وقعت مشادة قوية بين نجم نادي الأهلي محمود كهربا
ومحمد فضب عضو
اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري.
وأثناء تسلم نادي
الأهلي درع الدوري
الممتاز 2019- 2020، طلب فضل من كهربا، إفساح الطريق للتواجد في
المنصة، أثناء توجهه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ومؤمن زكريا، مهاجم
المارد الأحمر، الذي يعاني من ظروف مرضية أبعدته عن ممارسة كرة القدم، لكن هذا
الطلب لم يرق لكهربا، الذي انفعل في وجه فضل، وقام بجذبه ودفعه، و كادت الأمور أن تتحول إلى ما لا يحمد
عقباه، لولا تدخل بعض لاعبي الأهلي الذين فضوا الاشتباك.
وتسلم
الأهلي درع الدوري
المصري، أمس السبت، للمرة 42 في تاريخه، عقب فوزه على طلائع
الجيش، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأخيرة من الدوري
.