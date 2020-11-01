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أول تعليق لكومان بعد تعثر برشلونة أمام ألافيس

كومان وميسي
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 09:31 ص وكالات- الدويني فولي

أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، الهولندي رونالد كومان، استياءه من تعادل فريقه مع مضيفه ألافيس 1-1، أمس السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وقال كومان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا قلق بشأن الأداء في خط الهجوم، والأمر لا يتعلق بالسلوك أو التركيز، ولكن بتحقيق المزيد من النجاح أمام المرمى، وحدث لنا ذلك ضد يوفنتوس (في دوري الأبطال يوم الأربعاء الماضي)، واليوم أيضا".

وأضاف: "سجلنا هدفا ضد ألافيس، لكن حين تصنع الكثير من الفرص وتسجل واحدة فقط، فهذا ليس جيدا".
وتابع المدرب الهولندي: "ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني؟ لم أكن سعيدا بالشوط الأول، وكان هناك بعض اللاعبين لديهم بطاقات صفراء، والأمور كانت معقدة لأن الخصم أغلق المساحات جيدا، وكان يجب أن يكون الإيقاع أعلى، ورغم ذلك كانت لدينا فرص".
وأوضح: "بالطبع أشعر بالقلق لأننا حصدنا نقطتين فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، وأعتقد أن المباراة بشكل عام مقبولة للغاية، ويجب أن يكون لدينا أداء أفضل أمام المرمى، ولا يجوز أن نهدر الكثير من الفرص".
وأكمل كومان تصريحاته قائلا: "أعتقد أحيانا أننا نبحث كثيرا عن اللمسة الأخيرة، بدلا من التسديد من خارج المنطقة، وألافيس لعب بوجود الكثير من الأشخاص في الدفاع، وكانت هناك مساحات في خط الوسط، وكانت الأمور معقدة لنا، لذلك في مثل هذه الظروف تحتاج للحظة عبقرية للتسجيل".
وبهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى ثماني نقاط في المرتبة الـ12 في جدول ترتيب "الليغا"، وله مباراتان مؤجلتان، وبات يبتعد بفارق ثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد، الذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة.
 

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