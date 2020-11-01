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أول تعليق لـ "كهربا" بعد مشادته مع محمد فضل

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كهربا
 
الأحد، 01-11-2020 10:01 ص محمد عبد الحارس

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب النادى عن المشادة التى وقعت بينه وبين محمد فضل عضو اللجنة الخماسية خلال استلام المارد الأحمر درع الدورى.
وقال "كهربا" خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2"، إن محمد فضل قام بدفعه دون سبب، قائلاً: "ماعملتش حاجة، والفيديو موضح مين الغلطان، وفضل دفعنى وقولت له متزقنيش كده.. وأنا مش بتاع مشاكل ومش بغلط فى حد أكبر منى، والموضوع بالنسبة لى مقفول ومنتهى".
وشهدت مراسم تسليم درع الدوري مشادة بين كهربا ومحمد فضل بسبب تواجد اللاعب في المنطقة المخصصة لمسؤولي الجبلاية والأهلي، ما دفع محمد فضل لدفع اللاعب ومطالبته بالتواجد في منطقة اللاعبين وهو ما رفضه اللاعب لتنشب مشادة بين الطرفين.

 

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