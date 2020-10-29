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الأهلى يجرى "رابيد تيست" قبل مواجهة "الجيش"

ارشيف
موسيمانى
 
الخميس، 29-10-2020 10:14 ص محمد عبد الحارس
يُجري لاعبو فريق الأهلى "رابيد تيسة" اليوم قبل 48 ساعة من مواجهة طلائع الجيش فى ختام مباريات الدورى الممتاز حسب بروتوكول وزارة الصحة للكشف عن فيروس "كورونا".
على جانب آخر يؤدى الفريق مرانه الأساسي، استعدادًا للمباراة المقرر لها السبت المقبل، والتى سوف يتسلم خلالها المارد الأحمر درع بطولة الدوري بعدما استطاع حسمها منذ أسابيع للمرة الـ 42 فى تاريخه.
ويُجهّز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في التدريبات الحالية اللاعبين الذين ينوي الإعتماد عليهم في المباراة والذين لم يحصلوا على فرصة طوال الفترة الماضية.
 

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