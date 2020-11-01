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تعليق غير متوقع من محمد فضل عقب مشادته مع كهربا

محمد فضل
تعليق غير متوقع من محمد فضل عقب مشادته مع كهربا
 
الأحد، 01-11-2020 06:01 ص أحمد عادل شعبان
تجاهل محمد فضل - عضو اللجنة الخماسية - مشادته مع محمود كهربا - لاعب الأهلي - و وجه عدة رسائل للجمهور واللاعبين.

وقال فضل في تغريدات عبر تويتر: موسم شاق وظروف استثنائية ألف مبروك للجنة الخماسية ومسؤولي الدولة على عودة كرة القدم بعد جائحة كورونا لجميع الأقسام بالإجراءات الاحترازية، مبروك لمؤمن زكريا مبروك لـ أحمد فتحي الإخلاص وحب واحترام الجماهير، مبروك للمهندس حسام الزناتي كادر محترم ومبروك للجنة المسابقات.

وأضاف فضل: ألف مبروك للنادي الأهلي مجلس اداراته وجماهيره المحترمة وتتويجه بالبطولة الـ 42 في تاريخه ودائما في تقدم ويارب تكمل بمنتخبنا الوطني لمباراتي توجو ونتمني نهائي أفريقي مصري خالص بالأهلي والزمالك وأخيرا بالتوفيق للمنظومة الرياضية أخلاقيا قبل فنيا.
 

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