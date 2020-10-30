الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

ارشيف
ارشيف
 
الجمعة، 30-10-2020 09:51 ص محمد عبد الحارس
تُقام اليوم مواجهات عديدة بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة افتتاح الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس، وختام مباريات الدوري المصرى الممتاز.
الدوري السعودي
الفتح ضد العين 2:40 عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية اتش دي 1.
الفيصلي ضد الوحدة يقام اللقاء في تمام الساعة 6:50 عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية اتش دي 1.
الدوري الإنجليزي
يقام لقاء واحد في افتتاح الجولة السابعة من البريميرليج في أهم مباريات اليوم الجمعة وهو: ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
الدوري الإسباني
إيبار ضد قاديش يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
الدوري الألماني
شتوتجارت ضد شالكة يُقام اللقاء 09:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي تي سبورتس اتش دي 1 و2.
الدوري الفرنسي
مارسيليا ضد لانس يقام اللقاء 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 6.
الدوري المصري
المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة يقام اللقاء في تمام الساعة، 20:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.
الجونة ضد حرس الحدود يقام اللقاء في تمام الساعة 05:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.
إنبي ضد طنطا يقام اللقاء في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.
 

إقرأ ايضا

أحمد فتحي

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

الأهلي

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

أخبار متعلقة

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

download

سر شكر مرتضى منصور لاعبى الأهلى

www.arabfive.com-1-32

تشكيل ناري للأهلي أمام ببراميدز

عبد المنصف ولقاء الخميسي

أول تعليق من "عبد المنصف" على أزمة زوجته مع جماهير الزمالك

اوفرين وصلاح

الدوري الإنجليزي يصدم محمد صلاح بهذا الخبر

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة