أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الجمعة، 30-10-2020
09:51 ص
محمد عبد الحارس
تُقام اليوم
مواجهات عديدة بمختلف المسابقات، أبرزها مباراة افتتاح الجولة السابعة بالدوري
الإنجليزي الممتاز ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس، وختام مباريات الدوري المصرى
الممتاز.
الدوري السعودي
الفتح ضد العين 2:40 عبر شاشة القنوات
الرياضية السعودي
ة اتش دي 1.
الفيصلي ضد الوحدة
يقام اللقاء في تمام الساعة 6:50 عبر شاشة القنوات
الرياضية السعودي
ة اتش دي 1.
الدوري
الإنجليزي
يقام لقاء واحد في افتتاح الجولة السابعة من البريميرليج في أهم مباريات اليوم
الجمعة وهو: ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
الدوري
الإسباني
إيبار ضد قاديش يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 3.
الدوري الألماني
شتوتجارت ضد شالكة يُقام اللقاء 09:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي تي سبورتس اتش دي 1 و2.
الدوري
الفرنسي
مارسيليا ضد لانس يقام اللقاء 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1 و 6.
الدوري
المصري
المصري البورسعيدي ضد وادي دجلة يقام اللقاء في تمام الساعة، 20:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.
الجونة ضد حرس الحدود يقام اللقاء في تمام الساعة 05:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.
إنبي ضد طنطا يقام اللقاء في تمام الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أن تايم سبورتس.