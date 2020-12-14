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أسطورة مانشيستر يُهين «صلاح »: لا يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي

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صلاح
 
الإثنين، 14-12-2020 03:37 م المصريون

أكد باتريس إيفرا أسطورة مانشستر يونايتد بأن شكوى محمد صلاح من الدفعة التي تلقاها خلال مباراة فولام، تعكس بأن الدوري الإنجليزي ليس مناسبا له.
وقال أسطوة مانشستر يونايتد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: " فى الحقيقة، إذا اشتكى صلاح من هذه الدفعة، فأعتقد أنه يلعب في الدوري الخطأ لأنها دفعة طبيعية ولا تستحق أى خطأ ".
وأضاف : "مهاجم فولام أنهى الكرة بشكل رائع أمام المرمى ، أليسون لم يكن ليفعل معها أي شيء رغم كونه حارس جيد ويقدم مستويات مميزة".
وكان لاعبو ليفربول طالبوا  بإلغاء هدف فولام بسبب دفعة في ظهر الدولي المصري أثناء بناء الهجمة التي اهتزت في نهايتها شباك أليسون بيكر.
تعادل فريق ليفربول مع مضيفه فولهام بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب كرافين كوتاج ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم بوبي ديكوردوفا-ريد بهدف لصالح فولهام في الدقيقة 25  وتعادل محمد صلاح الكفة لليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 79.
وبهذا التعادل فقد فرصة الانفراد بالصدارة، حيث بقي ثانيا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف وراء توتنهام الذي تعادل في وقت سابق مع كريستال بالاس 1-1، فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 8 نقاط في المركز السابع عشر.





 

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