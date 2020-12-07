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أمير مرتضى منصور يخرج بتدوينة مفاجئة: «رموز مزيفة»

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أمير مرتضى
 
الإثنين، 07-12-2020 10:23 ص المصريون

خرج أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن صمته لأول مرة منذ الإطاحة بمجلس إدارة النادي وعلى رأسه والده مرتضى منصور.
وكتب "أمير" تدوينة مفاجئة، على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، موجهًا فيها رسالة إلى جماهير الزمالك، وواصفًا من يُطلق عليهم رموز وأساطير النادي بأنها ألقاب مزيفة.
وكتب أمير مرتضى، عبر حسابه على "إنستجرام": "كفاية رموز ونجوم وأساطير مزيفة".
وتابع: "أنتم الرمز والنجم الحقيقي الباقي والوحيد، أنتم الحارس الأمين، طول ما الجمهور موجود متخافوش فخور بيكم وبدعمكم".
ورحل أمير مرتضى منصور، عن فريق الزمالك كمدير للكرة بعد خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وحل مجلس الإدارة بسبب مخالفات مالية، وتم تشكيل لجنة لإدارة النادي لمدة عام وحتى الانتهاء من التحقيق في المخالفات.
 

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