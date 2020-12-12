رد ناري من ميدو على هجوم جماهير الزمالك بسبب «الخطيب»

السبت، 12-12-2020
01:00 م
المصريون
رد أحمد حسام ميدو
لاعب نادى الزمالك
السابق , على الهجوم
والانتقادات التي تعرض لها من جماهير الزمالك
، بسبب نشره صورة مع محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي.
وغرد ميدو
قائلا " على فكره لو شوفت محمود الخطيب
كل يوم كل
يوم هروح اتصور معاه".
وتابع :" ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم
الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد
اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".
وكان ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، قد أكد
أن جميع قرارات الكاف متخبطة، فيما علق على صورة ميدو
مع محمود الخطيب
وقال لا تعد
خيانة للزمالك.
وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت
عبر قناة صدى البلد: إن ميدو
تصرف بطبيعته عندما نشر صورته مع محمود الخطيب
، كما أنه
دائما ما يشيد بأمير مرتضى وليس له حسابات".
وأتم: "لا أرى ميدو
خائن بعد نشر صورته مع الخطيب
".