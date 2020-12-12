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«ميدو» يهاجم أمير مرتضى منصور:« وحياة أمك لاعلمك الأدب»

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ميدو
 
السبت، 12-12-2020 04:23 م المصريون

شن أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك، ردًا على تغريدة غامضة للأخير يوجه رسالة لميدو بأنه إلا مزبلة التاريخ.
وكتب "ميدو" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :«وحياة أمك يا أمير لاعلمك الأدب».
ووجه أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "إلى مزبلة التاريخ".
وسخر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، من أحمد حسام ميدو، لاعب الأبيض السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان ميدو نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع بيبو في نص البحر".
ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: ‏علي الرغم من انها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد حسني في رائعة ( بانوا  بانوا  علي اصلكوا بانوا .. شعار المرحلة الحالية مصلحتي وبس".

وردًا على الهجوم الذي طال "ميدو"، كتب عبر حسابه على "تويتر" :" على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور معاه".
وتابع :" ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".
 

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