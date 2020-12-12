«ميدو» يهاجم أمير مرتضى منصور:« وحياة أمك لاعلمك الأدب»

السبت، 12-12-2020
04:23 م
المصريون
شن أحمد حسام ميدو
، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك
السابق، هجوم
ًا
عنيفًا على أمير مرتضى منصور
المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك
، ردًا على
تغريدة غامضة للأخير يوجه رسالة لميدو
بأنه إلا مزبلة التاريخ.
وكتب "ميدو
" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة
"تويتر" :«وحياة أمك يا أمير لاعلمك الأدب».
ووجه أمير مرتضى منصور
، المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك
،
رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا:
"إلى مزبلة التاريخ".
وسخر هيثم فاروق نجم الزمالك
السابق، من أحمد حسام ميدو
، لاعب الأبيض
السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان ميدو
نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع
بيبو في نص البحر".
ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: علي
الرغم من انها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد
حسني في رائعة ( بانوا بانوا علي اصلكوا بانوا .. شعار المرحلة الحالية مصلحتي
وبس".
وردًا على الهجوم
الذي طال "ميدو
"، كتب عبر حسابه على
"تويتر" :" على فكره لو شوفت محمود الخطيب كل يوم كل يوم هروح اتصور
معاه".
وتابع :" ده اللي اتربيت عليه اني احترم الكبير وأقدره واحترم
الناس اللي عملت تاريخ .. ده اللي بعلمه لأولادي انهم يحترموا الكبير ويحترموا اي حد
اجتهد واخلص لبلده ولعائلته ".