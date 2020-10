أبرز وأهم مباريات السبت الكروي بالمواعيد والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من ال مباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الجولة السابعة بالدورى الإنجليزي، بالإضافة إلى إقامة مباريات الجولة الأخيرة بالدوري المصرى الممتاز.الدوري الإنجليزيشيفيلد يونايتد× مانشستر سيتي، تقام في الثانية والنصف ظهرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.بيرنلي× تشيلسي، تقام في الخامسة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. ليفربول × وست هام يونايتد، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD1.الدوري الإسبانيريال مدريد × هويسكا، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1. أتلتيك بيلباو × إشبيلية، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3أوساسونا × أتلتيكو مدريد، تقام في السابعة والنصف مساء.ديبورتيفو ألافيس × برشلونة، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.الدوري الإيطاليكروتوني × أتلانتا، تقام في الرابعة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 انتر ميلان × بارما، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 بولونيا × كالياري، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر beIN Sports HD 4 الدوري الألمانيآينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 9 FRكولن × بايرن ميونيخ، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 7 FRأرمينيا بيليفيلد × بوروسيا دورتموند، تقام في الرابعة والنصف عصرا، وتذاع عبر قناة beIN Sports Max 8 FRبوروسيا مونشنجلادباخ × لايبزيج، تقام في السابعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 FRالدوري الفرنسيرين × ستاد بريست 29، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 نانت × باريس سان جيرمان، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6جواد بدة كأس الأمير محمد بن سلمانالهلال × ضمك، تقام في الخامسة إلا عشر دقائق، وتذاع عبر قناة KSA Sports 1 HD أبها × الاتفاق، تقام في الخامسة والربع عصرا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 2 HD الاتحاد × الأهلي، تقام في السابعة إلا عشر دقائق مساءا، وتذاع عبر قناة KSA Sports 3 HDالدوري المصريسموحة × نادي مصر، تقام في الثالثة عصرا، وتذاع عبر قناة ON Sportبيراميدز × المقاولون العرب، تقام في الخامسة والنصف مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport طلائع الجيش × الأهلي، تقام في الثامنة مساءا، وتذاع عبر قناة ON Sport.