الجمعة، 30-10-2020
10:43 ص
محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام
الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم
الجمعة ببطولة الدوري الممتاز على النحو التالي:
انإنبي وطنطا
محمود بسيوني "حكم ساحة"، إبراهيم ربيع "مساعد أول"، حاتم علام "مساعد ثان"، محمد عاطف متولي "حكم رابع"، حسام عزب "حكم فيديو"، إبراهيم محجوب "مساعد حكم فيديو".
الجونة وحرس الحدود
محمد يوسف "حكم ساحة"، محمد صلاح وهب "مساعد أول"، عمرو سعد "مساعد ثان"، مصطفى محمد "حكم رابع".
المصري ووادي دجلة
إبراهيم نور الدين "حكم ساحة"، محمد حسين "مساعد أول"، ماهر كامل "مساعد ثان"، ناصر مطر "حكم رابع"، محمد أبو خاطر "حكم فيديو"، أحمد عبد الله "مساعد حكم فيديو"