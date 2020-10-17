التشكيل المتوقع للأهلي والوداد فى معركة نصف النهائى

السبت، 17-10-2020
10:27 ص
محمد عبد الحارس
يستضيف نادي الوداد
المغربى، نظيره الأهلي المصرى فى التاسعة مساء اليوم
على ملعب محمد الخامس بالمغرب فى إطار مباريات نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يبدا المدير الفني الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي اللقاء بتشكيل
مكون من :-
فى حراسة المرمي: محمد الشناوي.
فى خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.
فى خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.
فى خط الهجوم: محمد مجدي قفشة – محمود كهربا – حسين الشحات.
على الجانب الآخر استقر أيضا الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد
البيضاوي المغربي، على تشكيل
فريقه أمام المارد الأحمر.
فى حراسة المرمى: رضا التكناوتي.
فى خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.
فى خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.
فى خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.