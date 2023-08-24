قفزة غير متوقعة في سعر الدولار بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم

الخميس، 24-08-2023
01:34 م
قال اثنان من المراقبين لحركة تداول الدولار
، إن سعر الدولار
في السوق السوداء
لتجارة العملة وصل إلى مستوى بين 40.5 جنيه و41.5 جنيه خلال الأسبوع الجاري بزيادة تصل إلى جنيهين مقارنة بما كان عليه في الأسبوع السابق.
وأوضح المصدران، وفق مصراوي، أن ارتفاع سعر الدولار
في السوق السوداء
يرجع إلى وجود مخاوف لدى البعض بانخفاض مرتقب لسعر الجنيه خلال الأيام المقبلة، وكذلك زيادة الطلب على شرائه من بعض المواطنين.
ويسجل متوسط سعر الدولار
في البنوك بين 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم، بأقل 10 جنيهات تقريبا عن السعر المتداول في السوق السوداء
.
ويزيد طلب الجمهور على شراء الدولار
من أجل سداد مصروفات أبنائهم في المدارس الخاصة أو اللغات، أو بهدف شراء الذهب من الخارج والاستفادة من وقف تحصيل الجمارك عليه لفترة مؤقتة عند دخولهم به إلى مصر.
وترتبط مخاوف بعض المواطنين من انخفاض مرتقب لسعر الجنيه مقابل الدولار
خلال الأيام القادمة بعد أن رجحت بعض المؤسسات المالية العالمية انخفاض الجنيه بنسبة بين 15% و20% في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.
كان بنك مورجان ستانلي، أحد البنوك الأمريكية العالمية، توقع في تقرير صادر له عن مصر خلال الشهر الماضي خفضا جديدا لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار
على الأرجح في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، في وقت قريب من إجراء المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي.
وتوقعت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر لها الشهر الجاري، انخفاضا آخر لسعر الجنيه مقابل الدولار
، بسبب استمرار عمل السوق السوداء
- السوق الموازية لتجارة العملة بطريقة غير مشروعة- بما يؤدي إلى استمرار نقص النقد الأجنبي بالبنوك.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار
في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.
وعلى مدار 16 شهرا تواجه مصر ضغوط تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.