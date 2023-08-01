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بعد أيام من طرح الشهادات الدولارية.. مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء

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الدولار
الثلاثاء، 01-08-2023 12:29 م


قال مسؤولان اثنان بشركتي صرافة لديهما انتشار جغرافي واسع، إن سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة لم يشهد انخفاضا أو زيادة في تداول الدولار بشركات الصرافة بعد 7 أيام من صدور الشهادتين الدولارية ذات العائد المرتفع في بنكي الأهلي ومصر، حسب مصراوي.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء بين 38 جنيها إلى 38.5 جنيه بأعلى 7.5 جنيه عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات الذي يصل إلى 30.95 جنيه، بحسب المسؤولين في شركتي الصرافة عبر رصدهما للأسعار غير الرسمية من أحاديث عملاء الشركتين.

وفي محاولة لزيادة الحصيلة الدولارية، أعلن بنكا الأهلي ومصر بدء بيع شهادتين بالدولار ذات العائد المرتفع 7% و9% آجال 3 سنوات من يوم الأربعاء الماضي لكافة المصريين داخل وخارج مصر والأجانب.

وقال رئيس إحدى شركتي الصرافة، إن تداول الدولار في الفروع التابعة للشركة لم يشهد تحسنا وما زال ضعيفا ولم ينعكس طرح الشهادات الدولارية الجديدة على زيادة الحصيلة أو انخفاضها.

وأضاف أن الطلب على الدولار بغرض السفر يشهد ارتفاعا خلال الأيام الراهنة بسبب زيادة إقبال المواطنين على طلب تدبير العملة لقضاء الإجازات خارج مصر.

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