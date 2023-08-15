أعلى سعر لـ الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

الثلاثاء، 15-08-2023
10:43 ص
استقرت أسعار الدولار
الأمريكي للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات ، بخلاف السوق السوداء
التي شهدت ارتفاعًا خلال اليومين الماضيين ليسجل الدولار
ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.
وسجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع
سعر الدولار
اليوم
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .
سعر الدولار
فى البنك المركزي اليوم
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .
أسعار الدولار
فى مصر اليوم
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم ،ميد بنك)نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع
سعر الدولار
في مصر
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .
أعلى سعر شراء الدولار
ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار
الأمريكى اليوم الثلاثاء مسجلا 30.95جنيه للشراء