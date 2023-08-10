سعر الدولار في السوق السوداء يسجل رقمًا جديدًا وهذا سعره الرسمي في البنوك

الخميس، 10-08-2023
01:29 م
شهدت السوق الموازي تذبذب بشكل كبير بعد قرار المركزي رفع أسعار الفائدة 1% مقابل الجنيه حيث سجل الدولار
سعره بالسوق السوداء
وتعرض لضربات متتالية من قبل الحكومة، لخفض سعر الدولار
لسعر متقارب من سعر البنوك،ووصل سعر الدولار
اليوم في السوق السوداء
ما بين 36 و37 جنيها.
وانهار وتراجع سعر الدولار
في السوق السوداء
وذلك بعد طرح الشهادات الدولار
ية في بنكي الاهلي ومصر إلى ما هو دون 37.5 جنيها مقارنة بنحو 40 جنيها للدولار في الشهور الماضية، نتيجة لتراجع الطلب بشكل حاد.
فيما استقر الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث سجل سعر الدولار
اليوم في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، بينما استقر في بنكا الأهلي ومصر إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، كما حقق الدولار
في مؤشر جوجل 30.72 جنيه مصري.
سعر الدولار
اليوم الخميس10-8-2023 مقابل الجنيه ببداية التعاملات في البنوك
سعر الدولار
اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار
اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.84 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في البنك التجاري الدولي
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية
سعر الدولار
اليوم.. 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.83 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في بنك الكويت الوطني
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.
سعر الدولار
اليوم في بنك البركة الإسلامي
سعر الدولار
اليوم.. 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم.. 30.85 جنيه للشراء.