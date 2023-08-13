بعد قفزة الذهب.. تعرف على سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

حافظ سعر الدولار على استقراره مقابل الجنيه، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المحلية؛ حيث استقر سعر الدولار داخل البنك المركزي عند مستوى 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بالبنوك

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعرالدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة إلى 29.45 جنيه للشراء، و29.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء ما بين 37 إلى 38 جنيهًا.