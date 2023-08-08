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مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك الآن

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الدولار
الثلاثاء، 08-08-2023 11:20 ص


تماسك سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، فيما يترقب الاقتصاديون بيانات التضخم عن شهر يوليو الماضي .

ويترقب الاقتصاديين الساعات المقبلة إعلان بيانات التضخم عن شهر يوليو الماضي، حيث من المقرر إعلان البيانات الجديدة الخميس المقبل، بينما تشير التوقعات إلى مواصلة التضخم الارتفاع خلال شهور النصف الثاني من العام الجاري .
ورجح بعض المحللين تجاوز معدلات التضخم 40% فيما يعد الأعلى على الاطلاق، خاصة أن البنك المركزي المصري توقع استمرار ارتفاع التضخم الفترة المقبلة قبل الانخفاض .

وكان البنك المركزي فاجأ السوق بقرار رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ما يعادل 1% على الإيداع والإقراض الأسبوع الماضي على عكس أغلب التوقعات بالتثبيت .
ووصلت معدلات التضخم الأساسي إلى 41% خلال يونيو الماضي، ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وفقا لبيان رسمي صادر عنه.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
سعر الدولار في مصر
استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري على مستوياته السابقة عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء تماسك سعر الدولار ما بين 37 جنيها و39 جنيها مقابل الدولار وفقا لبعض المتعاملين

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
ماذا يحدث في السوق السوداء للدولار في مصر ؟
وسيطر الارتباك على السوق السوداء للدولار في مصر خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث سيطر التخبط على المتعاملين بالسوق الموازية على وقع مفاجأة البنك المركزي للجميع بعدما رفع الفائدة وسط تجدد الحديث عن خفض جديد للجنيه المصري أمام الدولار .

وغالبًا ما يتزامن إعلان رفع الفائدة مع تعديل محتمل لسعر العملة من أجل السيطرة على الأسعار وسحب السيولة من السوق، وهو الأمر الذي حدث في 4 تخفيضات سابقة للعملة، بداية من تعويم 2016، مرورًا بتعويمي مارس وأكتوبر 2022، نهاية بتعويم يناير 2023
ولكن لا يزال من غير المرجح أن "يتبع تحرك سعر الفائدة تعديل فوري للعملات الأجنبية"، وفقًا لمورجان ستانلي. إذ أن الفيصل الآن وفقًا للبنك بعد زيادة سعر الفائدة هو وجود حصيلة دولارية كافية بالبلاد.

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