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بعد إعلان صندوق النقد.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

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الدولار
الثلاثاء، 25-07-2023 08:58 ص

 

يعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم، أبرز ما يهتم به الكثير يوميا، وذلك بالتزامن مع  تراجع مؤشر الدولار عالميا ووصوله إلى مستويات غير مسبوقة.

ويعتبر سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، محط أنظار المستثمرين والتجار وغيرهم مع هبوط مؤشر الأخضر عالميا، حيث تضع البنوك سعره بشكل يومي على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تقترب من 5 أشهر.

 

صندوق النقد الدولي

قبل ساعات ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه قد يقبل اليوان الصيني لتسوية التزامات الدول مع الصندوق بعد سداد الأرجنتين للديون مؤخرا بـ اليوان.

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الأرجنتين سددت جزءا من ديونها، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار من 2.7 مليار دولار التي تستحق الشهر الماضي، مع صندوق النقد الدولي بالعملة الصينيةحسب صحيفة “مودرن دبلوماسي”.

وبيت أن “اليوان الصيني هو أحد العملات الخمس القابلة للاستخدام بحرية والتي يمكن للأعضاء استخدامها لتسوية التزاماتهم مع صندوق النقد الدولي”.

توقعات سعر الدولار في مصر 2023

أما عن توقعات سعر الدولار اليوم في مصر، كشفت عنها تقارير دولية، أكدت أن البنك المركزي المصري لن يتجه لتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار بحسب مجموعة سيتي جروب الأمريكية، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر من العملات الجنبية إلى مستويات قياسية جديدة لامست الـ 35 مليار دولار وفي زيادة شهريا.

كما تراجعت الضغوط الاقتصادية، مع التوجه نحو المزيد من توفير الدولار، في الوقت الذي ارتفعت فيه إيرادات قناة السويس والسياحة إلى مستويات غير مسبوقة.

سعر الدولار بالبنك المركزي

وتراجع سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:

 

1 دولار =  30.83 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي :

1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.

الدولار اليوم البنك الأهلي

سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم جاء كما يلي:

1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي :

 

1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.

1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وتراجعت الأخضر عالميا بحسب مؤشر الدولار (DXY) الذي يقيس مستوى العملة أمام 6 عملات رئيسية ليسجل مقتربا من 101.38 نقطة بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، بعد 103.14 قبل عدة أيام و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.

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