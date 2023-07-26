الأربعاء 26 يوليه 2023
توقيت مصر 20:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجيب ساويرس يثير الجدل: كده كده بايظة

طبيب يجبر النساء على ممارسة الجنس معه أولًا قبل إجهاضهن

شبه عارية داخل الأسانسير.. بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة صادمة

بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

صادم.. شاب يطلق النار على خطيبته داخل أحد المولات (فيديو)

مفتوح الصدر.. ابنة عمرو دياب تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

زيادة رسوم التظلم على مخالفات المرور إلى الضِعف

سبّ مرتضى منصور لعضو الزمالك.. قرار جديد من المحكمة

ميدو: الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز قرر التصعيد ضد الأهلي

شاهد.. فيديو جنسي يهز السعودية والشرطة تطيح بناشره

بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

6e42ca4b-88e2-4464-b610-0bb76161327e
الدولار
الأربعاء، 26-07-2023 12:56 م


استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك حسب ما أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية، ليسجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه داخل مصرف أبو ظبي الاسلامي، فيما يبلغ الأقل بيعا 30.85 جنيه في بنك التنمية الصناعية، وذلك بعد ارتفاعه في السوق السوداء ما بين 38 إلى 39 جنيها.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أنّ سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-7-2023 في البنوك ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

ويسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

فيما يبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة 30.95 جنيه بالنسبة للبيع أما الشراء يسجل 30.85 جنيه.

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه بالنسبة للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار اليوم داخل البنك التجاري الدولي CIB إلى 30.85 جنيه للشراء والبيع 30.95 جنيه.

إقرأ ايضا

68333270-fed5-4661-840a-b770b56d353a

يقترب من 40 جنيهًا مجددًا.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

2069051c-d877-46bc-99a6-0b1fd4a08eed

بعد إعلان صندوق النقد.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

2023_7_23_11_45_41_277

17 بنكًا تستأنف بيع شهادات الإدخار اليوم.. تعرف على سعر الفائدة

أخبار متعلقة

68333270-fed5-4661-840a-b770b56d353a

يقترب من 40 جنيهًا مجددًا.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

2069051c-d877-46bc-99a6-0b1fd4a08eed

بعد إعلان صندوق النقد.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

2116376_0

ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وهذا سعره اليوم في البنوك رسميًا

72161858-8263-4a1e-9d08-7f801d2e2c39

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

2106616_0

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وفي البنوك رسميًا

image

بعد إعلان البنك المركزي.. سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا