بالخطوات والشرح أسهل طرق تسجيل الوصول عبر الإنترنت

لا داعي للوقوف والانتظار في صالة المطار في طوابير طويلة عند مكتب تسجيل الوصول مع اتباع الخطوط الأمنية المرهقة وتسابق الوقت لتقوم خلال رحلتك أو جولتك السياحية؟ الآن عند قيامك بحجز تذاكر اسطنبول سيمكنك توفير الوقت في المطار وتسهيل رحلتك كثيراً عبر التسجيل من خلال الأنترنت.

أسهل طرق تسجيل الوصول في المطار

هناك خطوة واحدة مريحة وسهلة يمكنك اتخاذها قبل موعد سفرك من منزلك وقبل أن تبدأ رحلتك الجوية القادمة - إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت!

يمكنك عمل جميع التجهيزات الآن أونلاين في حال كنت تفكر في السفر من تركيا إلى السعودية عبر رحلات اسطنبول مع إتمام كافة الإجراءات بداية من استلام مهام مقعدك وأهم ما في الأمر هو حجز بطاقة الصعود الرقمية مع اختيار تفضيلات الوجبة الخاصة بك والكثير من الإجراءات وتعبئة المعلومات الشخصية المهمة، كل ذلك يتم عبر الأنترنت من المنزل أو من أي مكان تكون فيه وقبل أن تطأ قدمك إلى المطار، هناك الكثير من الإجراءات الطرق التي توفر عليك الكثير من الوقت والمجهود والتوتر قبل رحلتك من خلال إكمال بيانات وأوراق السفر الخاص بك – تشيك إن عبر الإنترنت.

هل ما زلت غير متأكد مما إذا كان تسجيل الوصول عبر الإنترنت مناسبًا لك؟

تابع القراءة لهذا الموضوع الشيق للتعرف على كل ما تحتاج إليه حول مزايا تسجيل الوصول آلياً وعبر الإنترنت وكيفية الاستفادة منه في رحلتك القادمة! خلال سفرك من خلال تذاكر اسطنبول لو كُنت مقيم في تركيا وترغب في توفير الوقت والمجهود ومن أجل راحة بالك خلال السفر في الرحلات الجوية.

كيفية تسجيل الوصول آلياً عبر الإنترنت

يمكن تجهيز جميع إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت وتجهيز قبل أن تنطلق للسفر إلى وجهتك، ابدأ بتجهيز إجراءات السفر وحجز تذاكر اسطنبول، بطرق ميسرة من خلال الدخول إلى طيران تركيا أو رحلات السعودية أيهما ستختار لأن رحلتك الجوية ستكون من تركيا إلى السعودية، اتبع إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت وهي بسيطة وسهلة .

يمكنك حجز تذاكر اسطنبول وإنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة فوراً عبر الإنترنت من خلال زيارة موقع شركة الطيران على الويب مع القيام بإدخال اسمك ورقم تأكيد الحجز ورقم جواز سفرك، هذا إذا كانت رحلة سفرك الجوي دولية . فوراً سيتم السماح لك عبر العديد من شركات الطيران باختيار مقعدك مع رؤية إمكانية ترقية المقعد الخاص بك خلال السفر بالطائرة ويمكنك أيضاً سداد قيمة أي رسوم للأمتعة المسجلة (إن وجدت).

فور الانتهاء من إجراءات تسجيل الوصول عبر الإنترنت، تستطيع طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة، أو الوصول إليها في أحد تطبيقات الهاتف المحمول ويمكن أن يتم إرسالها إليك من خلال البريد الإلكتروني ، كي تقوم بسحب نسخة منها على جهازك المحمول لتأخذها معك إلى المطار. يمكنك كذلك طباعة بطاقة الصعود إلى الطائرة في المطار إذا لم يكن لديك هاتف ذكي أو طابعة.

فوائد إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت

يشتمل تسجيل الوصول عبر الإنترنت على العديد من المزايا للمسافرين بالرحلات الجوية وركاب الطائرات. أفضل هذه الفوائد هي:

- توفير الوقت الذي يضيع في إنهاء إجراءات السفر بالمطار وتقليل الازدحام على الخطوط الجوية بالمطار

- يتيح لك الحجز عبر الإنترنت سهولة اختيار مقعدك حتى قبل الوصول إلى المطار

- إمكانية سداد كافة رسوم الأمتعة التي يتم تسجيلها بقيمة أقل مما تدفعه إذا دفعت بشكل مباشر في وقت تسجيل الوصول بالمطار

ستتجاوز المرور على هذا الخط! يوجد لدى غالبية شركات الطيران خط مستقل للمسافرين الذين قاموا فعلياً بتسجيل الوصول عبر الإنترنت. هذا يجعل عملية تسليم الحقائب أسرع ويكون وصولك إلى خط الأمان بشكل أسرع أيضًا.

أسهل الطرق لاختيار مقاعد الطائرة

خلال عملية تسجيل الوصول عبر الإنترنت، تحصل على رسم توضيحي لكافة مقاعد الطائرة. توضح لك هذه الخريطة جميع المقاعد التي تم حجزها فعلياً والمتاحة التي لا تزال شاغرة والتي يمكنك الاختيار فيما بينها. عليك البدء في اختيار مقعدك المفضل (من بين المقاعد التي مازالت متاحة) يتم ذلك في ثوانٍ معدودة وعبر النقر على المقعد الموجود على الخريطة. بعد ذلك عليك إكمال العملية ويمكنك أن تتأكد من أنك ستحصل على المقعد الذي قمت باختياره.

الوقت المناسب لوصولك إلى المطار إذا قمت بتسجيل الوصول عبر الإنترنت

يعتمد الوقت الذي كنت تتخذه لنفسك خلال إنهاء إنزال حقائب السفر والقيام بعملية الفحص الأمني والوصول إلى بوابة المغادرة وصعود الطائرة بناء على العديد من المتغيرات وبحسب كل وجهة سفر أو شركة طيران.

في حال كان لديك فعلياً بطاقة الصعود على الإنترنت، فمن الضروري جداً دوماً أن تترك لنفسك بعض الوقت الكافي كي تتجنب حدوث أي طارئ قبل المغادرة بالطائرة إلى وجهتك السياحية والتي ستكون هنا السعودية كونك مسافر من تركيا إلى السعودية عبر حجز تذاكر اسطنبول.

مع العلم بأن قواعد السفر قد تختلف وإجراءات تسجيل الوصول من شركة طيران إلى أخرى وينبغي أن تكون على دراية كاملة بكل قواعد ولوائح شركة الطيران التي تسافر عليها قبل الشروع في السفر، لأن هذا قد يختصر وقت الانتظار وعملية الصعود إلى الطائرة أو قد تحتاج إلى وقت إضافي.

في أغلب الحالات، إذا كان لديك أمتعة ترغب في توصيلها، ينبغي عليك أن تصل قبل ساعتين على الأقل قبل موعد المغادرة المحدد للرحلة. سوف يمنحك ذلك المزيد من الوقت لتسجيل أمتعتك والتأكد من تسليمها وللعبور الأمن والسير إلى البوابة. بالنسبة لأولئك الذين لا يقومون بفحص الأمتعة، فإن الوصول إلى المطار قبل تسعين دقيقة من الرحلة سيكون مناسباً جداً بما يكفي. كذلك، يجب عليك الوصول إلى المطار قبل في وقت مبكر إذا كنت مسافرًا دوليًا و / أو خلال أي فترة إجازة ذروة.

الحالات التي لا يتوفر فيها تسجيل الوصول عبر الإنترنت

- أن تكون هذه أول رحلة سفر لك



- أنت بحاجة إلى خدمة خاصة (على سبيل المثال - كرسي متحرك أو مساعدة للقصر غير المصحوبين)



- أنت تسافر في مجموعة كبيرة وأفواج سياحية



- أن يكون تم اختيارك للفحص الثانوي بواسطة TSA



- لم يتم حفظ جواز سفرك لدى شركة الطيران (الرحلات الدولية)

ها أنت الآن قد قمت بحجز مقعدك وتذكرة رحلتك للسفر عبر الإنترنت وتعرفت على كافة الإجراءات اللازمة للسفر مع جميع فوائد تسجيل الوصول عبر الإنترنت من أجل جعل رحلتك أكثر متعة وإبقاءك مرتاحاً وآمناً قبل الوصول إلى الطائرة. نتمنى لك رحلة سفر سعيدة.